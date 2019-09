Lavori Palazzo del Podestà: rinvio di pochi giorni, il Comune assegna i lavori

Stanno per ripartire i lavori al Palazzo del Podestà. In questi giorni è prevista infatti l’apertura delle offerte economiche per l’aggiudicazione dei lavori. Una sentenza del tribunale ha rischiato di far slittare ulteriormente il nuovo stralcio, ma, come assicurato dal sindaco Giovanni Malpezzi in consiglio comunale, alla fine si tratterà solo di una decina di giorni. Bisogna infatti attendere la decisione dei giudici che potrebbe escludere alcune ditte dalla gara. Dopo il rinvio a causa dei ritrovamenti in piazza delle Erbe e il secondo rinvio per non intralciare l’attività estiva di un locale di pubblico servizio, sembra che i lavori al Palazzo del Podestà quindi possano ripartire. 350 mila euro il costo dell’intervento, comprensivo della realizzazione della scala di sicurezza esterna e dei lavori di riqualificazione della parte interna.