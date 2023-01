Questo fine settimana è stato pieno di impegni per gli atleti di Atletica85 e anche per il suo campo sportivo della Graziola (Faenza), che in questo sabato soleggiato è stato protagonista del cross provinciale per le categorie esordienti, ragazzi/e e cadetti/e. Ben 183 gli iscritti nella categoria esordienti e 133 tra ragazzi e cadetti. Per i nostri portacolori ottimo podio tra i cadetti nel circuito da 2km con il secondo e terzo posto rispettivamente di Gioele Angeli e Luca Cattani. Tra le cadette invece secondo posto nella distanza di 1,5km per Anna Ricci al photofinish con la vincitrice ravennate. Terzo posto nella stessa gara per Elena Guerra.

Sabato si sono resi protagonisti non solo i più giovani, ma anche gli atleti del settore assoluto; a Modena, nella pista indoor riaperta dopo 2 anni di stop e 3 senza pubblico, si è disputato un importante meeting, nonché prima uscita stagionale dopo una lunga preparazione invernale per i nostri atleti, che ha visto protagoniste Sofia Tarozzi e Elena Forghieri nei 60hs con i rispettivi tempi di 9″66 e 10″94, per entrambe primato personale. Sempre a Modena, ma nella giornata di domenica altri risultati arrivano dal nostro settore assoluto, infatti nel salto in lungo buona prova per Stefania di Cuonzo, che torna a vestire i colori dell’A85 e, conclude con 5,52m in quinta posizione.

Arianna Marocchi seconda junior con 5,16m, mentre Irene Grossi nel salto triplo si migliora di 56cm e porta il proprio personale a 10,43m segnando anche il nuovo record sociale. Sempre Irene nella stessa giornata si è migliorata di 18cm anche nel salto in lungo, portando la misura a 4,81m.

Ma non finisce qui: domenica, nel Palaindoor di Ancona, si è svolto in mattinata il meeting giovanile indoor, che ha visto tagliare il traguardo dei 60m cadetti Pietro Rizzo con il personale di 7″55 e Riccardo Dotti in 7″79, anche per lui record personale. Tra le cadette buoni risultati di Beatrice Bertoni in 8″34 e Matilde Argnani in 8″67, entrambe al primato personale. Da notare anche l’8″54 di Sarah Bagnaresi alla prima gara in carriera. Mentre nella tarda mattinata e nel pomeriggio a distinguersi nel meeting nazionale assoluto indoor sono stati in tanti: buoni risultati infatti nei 60m per Carolina Alvisi che segna il tempo di 8″16, Carlo Montaguti in 7″26, ma soprattutto Filippo Paganelli, che continua la sua buona striscia di risultati dello scorso anno e fa il personale con il tempo di 7″03 qualificandosi per la finale dove si migliora ulteriormente chiudendo in 7”02 e soprattutto al 15esimo posto su 295 partecipanti; il tutto nonostante l’ora e mezzo di ritardo.