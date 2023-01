Un fine settimana ricco di successi quello del Circolo Ravennate della Spada, che conquista numerose medaglie nelle gare regionali che si sono svolte presso il palazzetto dello sport di Lugo il 14 e il 15 Gennaio 2023 e che vedevano varie categorie di età cimentarsi con le prove a loro dedicate. I metalli più pesanti sono i due ori, che sono arrivati nella seconda giornata con Àlea Mileo nella categoria bambine e Martina Pizzini nella categoria giovanissime. Entrambe hanno sostenuto una gara priva di qualunque sbavatura.

Bellissimi poi gli argenti, a partire da quello del cadetto Francesco Delfino che sale ben due volte sul podio: prima conquistando un argento nella categoria di appartenenza (under 17) poi ottenendo un bronzo nella categoria giovani (under 20).

Segue quello di Rachele Baruzzi, nella categoria under 20 che si ferma solo contro un’atleta della società ospitante e che giunge sesta, invece, fra le under 17.

Ancora un argento di rilievo è quello di Elena Antonucci nella categoria cadette (under 17).

Il quarto argento è invece quello di una categoria under 14, il giovanissimo Pietro Agostini che ha perso in finale con il suo avversario di sempre e che è ormai una certezza sul podio fra gli under 14 giallorossi.

Per quanto riguarda i bronzi oltre al già citato Delfino sono arrivati quelli di Chiara Giardini nella categoria ragazze/allieve, quello di Pietro Zanzi nella categoria ragazzi/allievi e quello di Giorgia Ferrari, nella categoria bambine.

Belli poi i piazzamenti di Mariasole Romanini (quinta), Alan Simone (sesto) e Riccardo Dal Zovo (quinto)

Oltre a Delfino e Baruzzi hanno poi ottenuto la qualificazione per la prova nazionale anche Gioele Trevisan (11esimo nella categoria cadetti e 37esimo nella categoria giovani, dunque qualificato per entrambe), Riccardo De Angelis (12esimo), le cadette Anna Casamenti (nona), Lavinia Delfino (decima), Mariagrazia Casadio (18esima) e i giovani Matteo Lontani (24esimo), Tommaso Mazzotti (25esimo) e le giovani Elena Antonucci (13esima), Mariagrazia Casadio (14esima), Anna Casamenti (15esima).

Hanno partecipato inoltre, per quanto riguarda le categorie under 20 anche Marco Merola, Samuele Contessi e Tommaso Mazzotti, Serena Merola, mentre per quelle under 14 Ettore Rossi, Niccolò Pederzoli, Alessandro Brigliadori, Nicola Cantagallo, Irene Liverani, Anna Abà, Azzurra Moriconi, Lorenzo Longobardi, Gaia Zavatti e Yuto Gambi.

Grande soddisfazione quella del Presidente del sodalizio giallorosso Angelo Marri: “Desidero ringraziare oltre agli atleti tutti i nostri tecnici: Devis Brunello, Michela Mancinelli, Lucia Mazzini e Matteo Minardi che hanno accompagnato i ragazzi in gara e che li seguono quotidianamente in sala assieme al M° Pavlo Putyatin. La strada intrapresa è quella giusta”