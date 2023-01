Lo scorso 13 dicembre due clienti TIM di Lugo si sono rivolte ad Adiconsum di Lugo, associazione dei consumatori promossa dalla CISL, per chiedere aiuto visto che il loro telefono fisso non funzionava. In particolare una delle due signore, molto anziana e che vive sola, era preoccupata per il fatto di non avere la possibilità di chiamare i suoi familiari se avesse avuto bisogno di assistenza.

Immediatamente l’operatrice Adiconsum ha aperto per loro la segnalazione del guasto chiamando il 187 e le è stato comunicato che vi era un disservizio generalizzato sulla zona che sarebbe stato riparato entro due giorni, ma così non è stato. E’ stato poi comunicato dal servizio TIM che la linea non sarebbe stata ripristinata prima del 29 dicembre e che il disservizio stava coinvolgendo circa cinquanta utenze Tim.

Visti i ritardi, le due clienti hanno deciso di inviare un reclamo a TIM tramite Adiconsum e, grazie a questo, in data 21 dicembre le linee sono tornate in funzione.~

Le due signore inoltre, grazie al reclamo invito, avranno la possibilità di ottenere anche un risarcimento danni per il disservizio subito.

Quindi tutti coloro che nel mese di dicembre o successivamente si sono trovati in difficoltà per il mancato funzionamento della linea fissa Tim, possono chiedere un risarcimento danni rivolgendosi a partire dal 9 gennaio 2023 allo sportello Adiconsum di Lugo per richiedere l’inoltro del reclamo.

Per prendere appuntamento è possibile chiamare il centralino della CISL di Lugo 0545/22247 oppure scrivere una e-mail a lugo@adiconsum.it

Il punto Operativo di Adiconsum Lugo si trova all’interno della Cisl di Lugo, in Piazzale Enzo Ferrari