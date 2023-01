Piove all’interno del Salone delle Bandiere del Comune. Oltre 980 mila euro per riqualificare il tetto

Piove all’interno del Salone delle Bandiere del Comune di Faenza, il grande salone che si attraversa per raggiungere il consiglio comunale e le più importanti sale del palazzo. Il problema ormai si ripete da anni. Finalmente però è stato approvato il progetto esecutivo per il restauro e il risanamento conservativo dei solai di copertura. 982 mila euro il costo complessivo dell’intervento che riguarderà il Salone delle Bandiere e l’ex ufficio tributi.

Una parte dei fondi sarà garantita dalla Regione Emilia-Romagna che ha stanziato per Faenza la somma di 443 mila euro, ormai due anni fa, segno che la volontà di procedere con la riqualifica è da tempo datata, ma la progettazione dei lavori è andata avanti per tutto questo tempo. D’altronde già durante la seconda legislatura della giunta guidata dal sindaco Giovanni Malpezzi si era iniziato a studiare la possibilità di intervenire per risolvere la problematica.