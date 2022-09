Rigenera: a Ravenna arriva il festival di architettura dedicato alla rigenerazione urbana

Tre mostre, tre eventi dedicati al cambiamento del territorio, in via Zirardini. “Rigenera – Fare con”, il festival di architettura che parte da Reggio Emilia e coinvolge tutta l’Emilia-Romagna arriva anche a Ravenna. Dal 23 settembre, per tre settimane, la sede dell’Ordine degli Architetti in via Zirardini ospiterà “Spazi fragili: rigenerare comunità e ambiente”, un percorso in tre tappe per restituire interventi e approcci diversi al tema della rigenerazione urbana, grazie anche ad esempi sul territorio che coinvolgono la Darsena. Nell’arco delle tre settimane si alterneranno:l’Officina Meme, dal 23 settembre, con un percorso di partecipazione fra cittadinanza e progettisti; il progetto Dare, dal 30 settembre, il percorso condiviso portato avanti dal Comune di Ravenna; dal 7 ottobre, l’esperienza di Manualetto, il progetto a cura di Studio Denara, allestito in questi giorni in sinistra Candiano.