In occasione del tradizionale Incontro con gli Artisti dello spettacolo Servo di scena in programmazione al Teatro Masini dal 21 al 23 ottobre 2022, sabato 22 ottobre alle ore 18:00 al Ridotto del Teatro , Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli, Lucia Poli e l’intero cast della commedia incontreranno il pubblico di Faenza in un dibattito sulla commedia moderato dal poeta e scrittore Paolo Gambi.

Ma non solo: in considerazione della preziosa e fortunata occasione della presenza di un grande artista come Gleijeses in città, l’Incontro offrirà anche l’opportunità di presentare al pubblico il volume Il Teatro di Geppy Gleijeses nelle fotografie di Tommaso Le Pera, pubblicato da Manfredi Edizioni per la collana artSipario – leggi il Palcoscenico. Interverranno pertanto anche il Maestro Tommaso Le Pera, Maria Paola Poponi (co-curatrice della Collana con Tommaso Le Pera), Manfredi Nicolò Maretti (Editore) per affiancare, con la loro testimonianza, il dibatto tra Attori, pubblico e relatori su di una grande interpretazione scenica, che trova – per la prima volta – il suo riscontro tra le pagine di un libro e della nostra Storia.

La collana artSipario – leggi il Palcoscenico di cui il volume fa parte, curata da Manfredi Edizioni in collaborazione con Tommaso Le Pera, è nata 12 anni fa e vanta molte pubblicazioni importanti e prestigiose dedicate ai grandi nomi del Teatro italiano di Prosa. Fotografo di scena e Casa Editrice insieme da sempre raccontano vite, pièce teatrali, emozioni, visi, ricordi splendidamente immortalati dalla professionalità indiscussa di uno dei più grandi nomi del settore (che a sua volta vanta un archivio di scatti memorabile).

Nello specifico, questa pubblicazione , presentata nel 2021 al Teatro Quirino di Roma – di cui lo stesso Gleijeses è Presidente Onorario e Direttore Artistico – conserva le immagini di ben due spettacoli che nel 2021 (anno di uscita) non avevano ancora visto “la luce”: Servo di Scena e Processo a Gesù.

Nel libro sarà quindi possibile ammirare le splendide fotografie di questo capolavoro teatrale, in scena fino a domenica 23 ottobre al Teatro Masini, splendidamente interpretato dallo stesso Gleijeses e diretto da Guglielmo Ferro – al cui padre Turi è stato dedicato lo spettacolo.

L’Ingresso all’Incontro è gratuito