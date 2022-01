Ricerca e innovazione: le ricadute degli investimenti regionali

Ricerca e innovazione: due parole chiave per far crescere la competitività del sistema produttivo emiliano romagnolo.

Nell’ambito del POR FESR 2014-2020 e del Fondo Sviluppo e Coesione, sono stati finanziati tre progetti – ACMEC, LiBER e FireMat – che rispecchiano molto bene questo assioma, grazie anche alla stretta collaborazione tra imprese e sistema della ricerca dell’Emilia-Romagna. Tre progetti che aprono interessanti prospettive per il futuro dell’ecosistema regionale di saperi e innovazione: per conoscerli meglio, Romagna Tech, in collaborazione con il Clust-ER MECH, ha organizzato giovedì 27 gennaio il webinar “Investimenti regionali in ricerca e innovazione: quali ricadute”, nell’ambito del Tecnopolo di Ravenna, sede di Faenza.