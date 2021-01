“Ora basta, lasciate lavorare le nostre imprese!”: lo striscione di Confcommercio e Confesercenti per chiedere la riapertura in sicurezza delle attività

Si è svolto questa mattina, nel rispetto delle misure di sicurezza, un flash mob organizzato da Confcommercio e Confesercenti provincia di Ravenna per inaugurare lo striscione con la scritta “Ora basta, lasciate lavorare le nostre imprese!” che è stato posizionato sopra il portone della sede di Confcommercio provincia di Ravenna in via di Roma. Lo slogan è lo stesso della petizione (che ha già raccolto 800 firme) promossa dalla scorsa settimana dalle due Associazioni di categoria per chiedere, nel rispetto delle misure anti-contagio, che tutti i settori del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi alla persona possano rimanere aperti. L’iniziativa vuole inoltre essere un segnale per dare voce a tutta l’amarezza degli imprenditori del territorio, duramente colpiti dalle restrizioni messe in atto dal Governo.