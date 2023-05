Il progetto Cervia Social Food, dopo l’apertura dell’Emporio solidale nella nuova sede di via Levico e dopo le inaugurazioni della piccola farmacia letteraria Libridine e della sartoria sociale Risvolto, si avvia verso l’apertura della cucina popolare, prevista nell’autunno 2023.

Cervia Social Food e la cucina popolare vogliono essere insieme un’azione di riduzione dello spreco alimentare e un’esperienza di inclusione delle fragilità, nonché un percorso di consapevolezza verso il food e il proprio rapporto con il cibo. Per questo sono state programmate tre esperienze: una cena al buio, un laboratorio sulla disfagia e una cena mindfullness.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 15 maggio 2023 alle 20.30 all’Osteria La Ciurma, in via Nazario Sauro 158 a Cervia ed è la Cena al buio, laboratorio psico nutrizionale con Maria Teresa Tartaglia e l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, sezione di Forlì-Cesena.

La cena, a base di pesce, verrà proposto in un ambiente completamente oscurato e gli ospiti saranno serviti da ragazzi ciechi e ipovedenti dell’Unione ciechi.

Il costo è di 30 € e i posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3343298097 oppure scrivere a cerviasocialfood@sanvitale.ra.it.

L’Assessora al Welfare Bianca Maria Manzi dichiara: “L’impegno per la riduzione dello spreco alimentare, che deve essere un impegno sempre urgente per l’intera comunità, non può non accompagnarsi a percorsi di consapevolezza e di educazione verso il cibo e verso le forme di inclusione, favorite dallo stare a tavola. Le proposte di Cervia Social Food vanno appunto in tale direzione e si rivolgono all’intera comunità, cervese e oltre”.