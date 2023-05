“La Regione Emilia Romagna con apposita delibera di Giunta ha fissato le date di inizio e fine del prossimo anno scolastico 2023-2024. Venerdì 15 settembre 2024, dunque, avranno inizio le lezioni e termineranno il 6 giugno del prossimo anno. Immediatamente molti genitori hanno rilevato che dare inizio all’anno scolastico nella giornata di venerdì non abbia molto senso, tenuto conto, tra l’altro, come in molti istituti sia da tempo sperimentata con successo la settimana corta con le lezioni svolte fino al venerdì.

In realtà iniziare l’anno scolastico per una sola giornata e poi riprenderlo nella settimana successiva pare non abbia molto senso, soprattutto se si pensa che con uno slittamento delle lezioni non verrebbe in alcun modo compromesso il monte orario complessivo stabilito dalla legge, ossia 891 ore annuali per la scuola primaria, 990 per la media e dalle 890 alle 1200 in base percorso formativo per la scuola secondaria.

Ora, fermi restando i piccoli ‘adattamenti’ in capo alle singole istituzioni scolastiche all’interno delle 200 (205) giornate, la data d’inizio e di fine anno possono essere unicamente modificate con delibera regionale inserendo una nuova data e confermando il rimanente testo della deliberazione. Provvedimento che nel caso di specie forse apparirebbe sensato e probabilmente molto apprezzato dai genitori, e con molta probabilità, anche dagli insegnanti!”