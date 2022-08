Il capo gruppo dei consiglieri comunali di Lega a Cervia, Enea Puntiroli, ha depositato un’interrogazione per il sindaco e la giunta. Il consigliere leghista chiede sulle criticità e la messa in sicurezza del canalino di Milano Marittima.

Ecco il testo integrale della sua interrogazione:

“Gruppo Consiliare Lega Cervia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: criticità e messa in sicurezza del canalino di Milano Marittima.

P R E M E S S O

– che il canalino di Milano Marittima è il canale immissario delle saline di Cervia; – che l’ultima ristrutturazione del canalino risale al 2007;

– che lo scorso inverno sono iniziati i lavori di ristrutturazione del water front lato nord di Milano Marittima e al momento non sono stati ultimati;

– che il canalino e il punto più pericoloso per quanto riguarda la balneazione a Milano Marittima; – che sul lato sud nel canalino di Milano Marittima è posizionata la “Madonna del Mare” inaugurata e benedetta nel 2009 dal Cardinal Tonini;

– che sul canalino di Milano Marittima è posizionata una idrovora per il pompaggio dell’acqua nel circuito delle saline di Cervia;

– che ogni anno vengono posizionati pali e corde attorno agli scogli del canalino per la sicurezza e la salvaguardia della balneazione;

C O N S I D E R A T O

che il canalino è un punto di riferimento della nostra località, meta di ritrovo e di passeggio per turisti e residenti, oggetto di fotografie con pagine Facebook dedicate e la sua manutenzione e messa in sicurezza sono fondamentali per le saline di Cervia, per la protezione della costa e dell’abitato, per la sicurezza della balneazione e per l’immagine della località. Chiedo al Sindaco e alla Giunta:

1- In considerazione del fatto che i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti di recente (2007) ma presumibilmente con materiali di bassa qualità, in quanto il camminamento è i muretti di protezione evidenziano in alcuni tratti un avanzato stato di degrado, chiedo se sono previsti dei lavori di manutenzione.

2- Vista la scarsa quantità di scogli a protezione del pontile del canalino a causa dell’utilizzo di massi di piccola dimensione, posizionati nel 2007 ora dispersi in mare, è previsto un rinfoltimento di questi?

3- Recentemente è stata sostituita la targa sulla madonna del mare ed è stato sbagliato il nome del cardinal Tonini (è stato scritto Tonni), quando si pensa di sostituire la targa e posizionarne una corretta?

4- Gli ancoraggi della madonnina stanno cedendo, è previsto un controllo tecnico?

5- È possibile posizionare alcuni pali oppure alcune briccole permanentemente attorno all’imboccatura e agli scogli del canalino in modo da poter garantire maggior sicurezza alla balneazione?

6- È possibile allungare il muretto di protezione del canalino verso mare in modo da evitare gli insabbiamenti durante le mareggiate ed evitare che il canalino si insabbi bloccando l’afflusso di acqua alle saline?

7- La passeggiata dietro al muretto del water fronte termina con uno sbalzo di 1 metro e 40 senza protezioni, è molto pericoloso durante la passeggiata soprattutto nelle ore notturne, è prevista la messa in sicurezza?

8- Ad oggi non è stato posizionato il ponte sul canalino pertanto le ciclabili non sono collegate creando disagio e sconcerto in chi le utilizza, per quando è prevista la collocazione del ponte e quali sono le sue dimensioni e costi?

9- Durante i lavori del water fronte è stato realizzato un muretto a protezione della palizzata lasciando una parte aperta sul lato del garage Europa molto pericolosa in quanto in caso di mareggiata all’acqua si può imbottigliare e allegare il centro abitato, cosa si intende fare?

10- È previsto l’accesso alla ciclabile lungo il canalino lato garage Europa dal due giugno e se è prevista illuminazione e posizionamento di panchine lungo tutta la banchina del canalino, ovvero fino al mare, per rendere più attrattiva la passeggiata dal centro?

11- È previsto il dragaggio delle aree adiacenti alle paratoie dell’idrovora, spesso in secca durante le basse maree?”