L’associazione Pubblica Assistenza Città di Faenza ODV ha organizzato, in occasione della prossima Pasqua, una distribuzione di uova pasquali realizzate in collaborazione con Loris Dolciuimi di Faenza per raccogliere offerte da destinare a Caritas Faenza per Emergenza Ucraina ed aiutare così nel sostegno e supporto degli immigrati arrivati ad accolti nella nostra città.

Sono organizzati due banchetti in Piazza della Libertà nelle giornate di sabato 2 e sabato 9 aprile 2022 dalle ore 8 alle ore 14.

L’associazione si è già messa a disposizione della macchina organizzativa avviata dall’amministrazione comunale e coordinata dall’Assessore Agresti, fornendo test rapidi Covid19 e mettendosi a disposizione per trasporti destinati a queste persone in difficoltà.