Ultima settimana per il mercatino di Natale dell’Enpa a sostegno del nuovo Rifugio del Cane

50 mila euro, qualcosa meno, è la cifra che manca all’Enpa per realizzare completamente il nuovo Rifugio del Cane in via Plicca. Per raccogliere la somma mancante, l’associazione in difesa degli animali ha fatto partire da tempo una nuova campagna di sensibilizzazione. Una delle modalità attraverso le quali sostenere l’iniziativa rimane quest’anno il tradizionale mercatino dell’associazione allestito nella nuova sede di Piazza XI Febbraio, nei locali che un tempo ospitavano la mensa della Gemos (aperto fino al 5 gennaio). Il contributo finale di 50 mila euro servirà per realizzare il ricovero temporaneo dei gatti, l’ultima serie di box per i cani e per la nuova area pubblica di sgambamento