Musica dal vivo con protagonisti live club e artisti: ritorna sui palchi Suner, il progetto di Arci Emilia-Romagna e dei suoi live club sostenuto dalla Regione. Da domani al 30 aprile, nove band si esibiranno sui palchi di 16 live club Arci “per un concentratissimo e fitto calendario di 24 concerti. Un segnale fortissimo di ripartenza per una vera e propria primavera della musica dal vivo, una boccata d’aria dopo due anni difficilissimi per tutto il settore”, esultano all’Arci. “Dopo il Festival Suner di ottobre- dice Massimo Maisto, presidente regionale Arci- siamo molto felici di poter lanciare un nuovo segnale di ripartenza della musica dal vivo dopo ulteriori mesi di limitazioni e chiusure dei live club. Aprile, per noi, sarà finalmente una boccata d’ossigeno grazie all’edizione Showcase di Suner”.

Saranno 16 i Live Club Arci coinvolti: Magazzino Parallelo (Cesena), Vibra Club (Modena), Mama’s Club (Ravenna), Circolo Arci Bolognesi (Ferrara), Mercato Sonato (Bologna), Circolo Arci Post-Colombofili di Parma, Mattatoyo (Carpi), Kalinka (Carpi), Tunnel (Reggio Emilia), Arci Zerbini (Parma), Millennium Club (Bologna), Fuori Orario (Reggio Emilia), Arci Mu (Parma), Sghetto Club (Bologna), Arci Belleri (Piacenza), Kessel (Reggio Emilia), Officina Meca (Ferrara), Le Cantine di Villa Nellcote (Cesena). E domani si parte con i Savana Funk al Mercato Sonato di Bologna e, in contemporanea, con i live di Dj Gruff & Barresi al Tunnel di Reggio Emilia. Triplo concerto sabato con i live di Prim e Her Skin al Colombofili di Parma, i Savana Funk al Vibra Club di Modena, e Dj Gruff & Barresi al Circolo Arci Bolognesi di Ferrara. Altri tre concerti per il secondo fine settimana di Suner: si comincia l’8 aprile con i live dei Rumba de Bodas al Vibra Club di Modena, i Savana Funk al Circolo Arci Bolognesi di Ferrara e Paolino Paperino Band al Kalinka di Carpi.

Il 9 aprile, invece, il live di Dj Gruff & Barresi è atteso al Mercato Sonato di Bologna, mentre i Mariposa porteranno lo spettacolo Liscio Gelli sul palco del Circolo Arci Bolognesi di Ferrara. La terza settimana prenderà il via il 12 aprile con il concerto di Sara Loreni al Circolo Le Cantine di Villa Nellcote di Cesena. Il 15 aprile doppio appuntamento con i concerti di Prim e Her Skin, attese al Kalinka di Carpi, mentre i Rumba De Bodas saliranno sul palco del Fuori Orario di Reggio Emilia. Il 16 aprile, sempre i Rumba De Bodas sono attesi in romagna per la data al Circolo Mama’s Club di Ravenna. La quarta settimana inizierà con i Savana Funk, impegnati con il concerto al Circolo Arci Colombofili di Parma il 22 aprile. Il 23 aprile, invece, triplo appuntamento targato Suner con Dj Gruff & Barresi che si esibiranno al Circolo Arci Colombofili di Parma, mentre Miglio salirà sul palco del Circolo Arci Belleri di Piacenza e i Savana Funk faranno visita al Kessel di Cavriago. Ultima settimana di concerti con i live bolognesi del 29 aprile con Miglio ed Her Skin, attese al Mercato Sonato, e Sara Loreni che salirà sul palco del Circolo Sghetto Club.

“Si chiude in bellezza”, promette l’Arci, con tre live in programma per il 30 aprile: i Rumba De Bodas saliranno sul palco del Mercato Sonato di Bologna, Prim e Miglio su quello del Vibra Club, mentre al Circolo Officina Meca di Ferrara andrà in scena il concerto di Her Skin. Gli eventi ospitati nei Circoli sono riservati ai soci Arci e sarà necessario esibire green pass e carta d’udentità. La maggior parte dei concerti sono a ingresso gratuito, mentre per altri è previsto l’acquisto del biglietto.