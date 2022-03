A dimora una nuova pianta nel boschetto in ricordo delle vittime del coronavirus | VIDEO

Nuova pianta in ricordo delle vittime del coronavirus a Ravenna, nell’area antistante il Pala de André e il nuovo palazzetto sportivo della città. La pianta rientra a far parte del boschetto di 100 lecci messo a dimora dal Lions Club Ravenna Romagna Padusa in collaborazione con il Comune di Ravenna per ricordare il prezzo pagato in vite umane con la pandemia. Sono oltre 117 mila i contagi registrati in provincia dall’arrivo del coronavirus. Sono oltre 200 i morti in questo 2022 nel ravennate. In tutta la regione, dall’inizio della crisi sanitaria sono oltre 16.200 i decessi.