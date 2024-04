Presidio contro la demolizione delle Torri Hamon

Dopo le tante parole spese nei comunicati stampa in questi giorni, iniziano le manifestazioni contro l’abbattimento delle torri Hamon nell’area dove un tempo sorgeva la Sarom, a Ravenna.

Nel lunedì di Pasqua è andata in scena la prima manifestazione in Piazza del Popolo. Una seconda manifestazione è prevista per domenica 7 aprile in Darsena.

La demolizione delle torri Hamon è legata al nuovo grande impianto di fotovoltaico che dovrebbe sorgere in Darsena e che dovrebbe essere un fattore fondamentale nella nuova strategia del “green port” pensata dall’Autorità Portuale. L’abbattimento, voluto da Eni (proprietaria dell’area, che sarà poi ceduta all’Autorità Portuale), è stato motivato anche da questioni di sicurezza. I due manufatti industriali vengono oggi considerati ormai datati e deteriorati, con possibile caduta di materiali.

Le operazioni di demolizione dovrebbero iniziare nei prossimi giorni.

Il presidio di lunedì è stato organizzato da Italia Nostra Ravenna, con la collaborazione di Accademia di Belle Arti di Ravenna, Aipai-Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, Associazione Dis-Ordine, Fai delegazione di Ravenna, Save Industrial Heritage e Spazi Indecisi.