Sono state consegnate in Piazza Garibaldi le 300 mascherine donate da Tecnocasa Cervia, Pinarella e Milano Marittima al Comune di Cervia. Un gesto pensato per tutelare tutti coloro che in queste giornate di emergenza lavorano per la sicurezza dei cittadini. “Un gradito gesto di solidarietà che è stato davvero apprezzato, utile all’intera comunità.” Ha dichiarato il Sindaco Massimo Medri “Contributi così preziosi in questi momenti difficili sono un aiuto importante, soprattutto in queste settimane in cui ancora le mascherine non sono reperibili come i gel, che sono presenti nella maggior parte delle farmacie. Mettere in sicurezza oggi la Polizia Municipale e gli operatori è nostro dovere, e ringraziamo la Tecnocasa che ha pensato di darci un aiuto concreto. Ringrazio Riccardo Riciputi, Carlotta Nucci e Francesco Baldisserri per questo gesto di grande solidarietà.”