Con 120 classi e più di 2.600 allievi ed allieve degli istituti scolastici lughesi coinvolti, il progetto “Con la mia classe costruisco il mondo” ha raggiunto il suo obiettivo: quello di educare all’inclusione facendo conoscere ai più giovani storia, tradizioni e abitudini di persone (e Paesi) di tutto il mondo, e al tempo stesso facendoli divertire insieme ai propri compagni e ai docenti.

L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Cofra, storica realtà faentina nata nel 1973 che oggi gestisce 15 negozi tra supermercati Conad, Petstore e Bricofer nell’intera provincia di Ravenna, e patrocinata dal Comune di Lugo, si è conclusa in questi giorni con la premiazione degli istituti scolastici partecipanti: le scuole dell’infanzia Capucci, Emaldi e Sacro Cuore, San Giuseppe, La Filastrocca e Fondo Stiliano; le scuole primarie Codazzi Gardenghi e Garibaldi e quelle secondarie di primo grado, Baracca e Gherardi, insieme agli Istituti paritari Sacro Cuore e San Giuseppe.

È qui, infatti, che bambini e ragazzi hanno potuto comporre, nelle loro classi, un grande puzzle rappresentante il planisfero, e su questo approfondire caratteristiche geografiche dei vari Paesi, ma anche abitudini, costumi e curiosità di tutti i popoli, dalla cucina alle tradizioni locali. Per questo, a tutte le scuole sono stati consegnati buoni spesa messi a disposizione da Cofra, da spendere per qualsiasi genere di consumo all’interno dei due punti vendita Conad di Lugo (Conad Superstore di via Taglioni e TuDay di via Ricci Curbastro).

Il Gruppo Cofra, cooperativa di consumatori che si caratterizza per un’attenzione costante ai clienti, per i quali qualità ed assistenza sono al centro dei servizi, oggi può contare su circa 42mila soci a cui si aggiungono 250 soci lavoratori. A Lugo è presente da luglio 2021, prima con la gestione del TuDay a cui ha fatto seguito, dopo pochi mesi, quella del Lugo Superstore Stuoie.