“Vivo è il ringraziamento della CISL Federazione Scuola Università Ricerca di Ravenna a tutti coloro che si sono recati alle urne e hanno contribuito al risultato ottenuto in queste elezioni RSU del 5, 6 e 7 aprile.

Pur essendo in un momento di grande difficoltà per il Paese sul versante economico, sociale e pandemico, la vostra partecipazione al voto è, per noi, un segnale positivo di democrazia che sottolinea il vostro riconoscimento al valore della rappresentanza sindacale nelle scuole del territorio ravennate.

Come CISL Scuola abbiamo aumentato il numero delle RSU e mantenuto il consenso. Questo è merito di~ tutti coloro che si sono impegnati in prima persona: a coloro che si sono candidati, ai componenti di commissioni e seggi, a coloro che hanno sostenuto con il loro voto le nostre liste riconoscendo la nostra organizzazione sindacale come soggetto credibile, portatore di concretezza, competenza e serietà.~Il vostro averci scelto riconosce il nostro modo di essere protagonisti sul terreno del confronto e della contrattazione più che del conflitto e dell’antagonismo.

Grazie per aver apprezzato il lavoro fin qui svolto; questo risultato ci sostiene e ci invita a continuare sulla strada intrapresa e tesa a garantire la salvaguardia delle professionalità di tutto il personale, di ruolo e precario.~

Sicuramente ci attende un grande ed attento lavoro, ma insieme potremo raggiungere risultati ottimali per la difesa, la valorizzazione e la tutela del Personale.Buon lavoro alle colleghe ed ai colleghi eletti.”