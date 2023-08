Tra le risorse assegnate dal ministero dell’Economia e delle finanze nell’ambito del Fondo opere indifferibili per gli interventi previsti dal Pnrr e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, al fine di fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali e il caro energia, ci sono quasi due milioni di euro (1.950.000) per tre interventi in altrettante palestre di scuole della provincia di Ravenna: quelle degli istituti professionali Alberghiero di Cervia e Persolino – Strocchi di Faenza e quella del liceo classico Dante Alighieri di Ravenna.

Per tali interventi, del valore complessivo di 13,6 milioni, la Provincia aveva già ottenuto 7,8 milioni di fondi Pnrr, ai quali ora si aggiungono questi 1,95. Il resto delle risorse occorrenti, 3,85 milioni, saranno messe a disposizione dalla Provincia attraverso la sottoscrizione di mutui.

“Avevamo chiesto da tempo – dichiara il presidente della Provincia Michele de Pascale – un serio impegno al Governo affinché, nell’ambito dei progetti da realizzare con i fondi Pnrr, si ponesse il tema dell’aumento dei prezzi dei materiali e del caro energia, perché il nostro obiettivo è che tale ostacolo non freni la realizzazione di nessuna delle opere previste nell’ambito del Next Generation Eu. Oggi possiamo salutare con soddisfazione l’arrivo di questa risposta e al contempo ribadire che come enti locali non arretriamo di un passo rispetto all’impegno di fare la nostra parte. Questi tre peraltro sono solo una parte dei 14 interventi in parte finanziati con fondi Pnrr che la Provincia sta curando per quanto riguarda lavori in palestre ed edifici scolastici in generale, per assicurare ai nostri studenti e alla comunità scolastica tutta ambienti sicuri, moderni, privi di barriere architettoniche e in regola con le norme antincendio e antisismica”.

Nel dettaglio, degli ulteriori 1,95 milioni stanziati, 750mila euro concorreranno a finanziare la nuova palestra dell’istituto Alberghiero di Cervia (intervento da 4,9 milioni, finanziato con Fondi Pnrr e opere indifferibili per complessivi 3,75 milioni e con fondi della Provincia per 1,15) e gli interventi di demolizione e ricostruzione delle palestre del liceo classico Dante Alighieri (intervento da 5,5 milioni, finanziato con Fondi Pnrr e opere indifferibili per complessivi 3,5 milioni e con fondi della Provincia per 2) e dell’istituto Persolino – Strocchi di Faenza (intervento da 3,2 milioni, finanziato con Fondi Pnrr e opere indifferibili per complessivi 2,5 milioni e con fondi della Provincia per 700mila euro).

Caratteristiche tecniche dei tre interventi

LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE “PERSOLINO-STROCCHI” DI VIA MEDAGLIE D’ORO, 92 – FAENZA (RA)

L’intervento consiste nella demolizione del corpo di fabbricato destinato a sola palestra e nella sua successiva ricostruzione.

La nuova palestra sarà in grado di ospitare contemporaneamente due o tre gruppi classe e avrà caratteristiche, sia tecniche che funzionali, in grado di migliorare lo svolgimento delle attività di scienze motorie e di consentire un minor dispendio energetico.

La soluzione prospettata consente inoltre uno sviluppo della fruibilità della palestra, in orario extrascolastico, da parte dell’utenza esterna, avendo una maggiore disponibilità di spazi, soddisfacendo altresì le esigenze più volte espresse dalla cittadinanza.

REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA “TONINO GUERRA” SITO IN PIAZZALE P. ARTUSI NR.7 A CERVIA (RA)

Nella sua configurazione attuale, l’istituto possiede al suo interno una palestra per l’attività sportiva di circa 155 mq, insufficiente sia per contenere campi regolamentari per il gioco del basket o della pallavolo sia per ospitare tutte le ore di educazione fisica richieste dalla programmazione settimanale delle classi presenti.

Per far fronte a questo sotto dimensionamento la Provincia ha manifestato la volontà di realizzare una palestra dimensionata per l’ottenimento dell’omologazione del CONI.

La parte in ampliamento verrà sfruttata per realizzare il campo da gioco, lo spazio per il pubblico e relativi servizi, tutti i vani tecnici necessari per garantire l’autonomia e il sezionamento impiantistico dell’ampliamento, gli spazi deposito a servizio sia della scuola che delle società sportive e due spogliatoi dimensionati per minimo 25 persone con relativi servizi igienici e docce. Tutti gli spazi saranno accessibili anche ai diversamente abili.

L’area per il gioco sarà dimensionata in modo tale da poter contenere i campi omologati per la pallavolo, per il basket e per il calcio a 5.

LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO “D. ALIGHIERI”, P.ZZA ANITA GARIBALDI, 2 – RAVENNA

L’intervento consiste nella demolizione e relativa ricostruzione del corpo di fabbricato annesso al Liceo Classico “D. Alighieri” che ospiterà due nuove palestre ed i relativi servizi.

Si è pertanto previsto di demolire il corpo attuale (previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) e realizzare una nuova unità costruttiva, strutturalmente indipendente all’edificio scolastico ma ad esso collegata per garantire l’accessibilità diretta da parte degli studenti e l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di un ascensore.

Tale corpo ospiterà due palestre, sufficienti per soddisfare il fabbisogno complessivo delle attuali 38 classi presenti nel Liceo.

Il nuovo blocco palestre sarà quindi in grado di ospitare contemporaneamente almeno tre o quattro gruppi classe e avrà caratteristiche, sia tecniche che funzionali, in grado di migliorare lo svolgimento delle attività di scienze motorie, nonché fornire un servizio alla comunità nelle ore disponibili al di fuori dell’orario scolastico. Esso infatti, sarà dotato di accesso indipendente e sarà completamente separato e autonomo sotto l’aspetto impiantistico dall’edificio scolastico, in grado di soddisfare le esigenze, più volte espresse, dalle varie società sportive.