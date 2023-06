Un uomo di 50 anni è stato trasportato al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena dopo una caduta in scooter avvenuta sabato pomeriggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 sulla statale San Vitale, all’altezza di Godo. L’uomo era in sella ad una Vespa Piaggio e si dirigeva verso Russi. Nell’affrontare la rotatoria, il 50enne ha perso il controllo dello scooter, per motivi ancora da chiarire, ed è andato contro la segnaletica stradale che evidenziava la presenza di alcuni lavori. L’uomo è quindi caduto violentemente a terra.

È stato quindi chiesto aiuto al 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elimedica. Lo scooterista, rimasto sempre cosciente, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato poi caricato a bordo dell’elimedica ed è stato trasportato a Cesena con il codice di media gravità.

Alla polizia di Russi il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Per tutta la durata delle operazioni di soccorso e delle forze dell’ordine, il tratto di strada dove si è verificata la caduta è stato chiuso al transito dei mezzi.