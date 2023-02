Le urne si chiuderanno domani, tranne nel Lazio e in Lombardia dove si chiuderanno il 19 febbraio, dato che il 12 e 13 di febbraio si vota per le regionali. I primi due classificati andranno al ballottaggio con le primarie del 26 febbraio, che saranno aperte anche ai non iscritti. Al momento hanno votato 45.430 iscritti.

fonte Repubblica