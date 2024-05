In sostituzione della prevista passeggiata fino a Villa Rotonda, l’associazione «Castel Raniero: adottiamo un bene comune» propone per domenica prossima 2 giugno un’alternativa altrettanto bella, con mèta il balcone naturale dell’Olmatello passando per i numerosi boschetti della zona.

La passeggiata rientra nel programma di promozione dell’area verde di Castel Raniero perché il tutto inizia appunto (ore 15.30) con la visita al prato e al bosco sottostante la Colonia; Colonia abbandonata da oltre trent’anni ma ancora in piedi, di proprietà dell’Asp (Azienda servizi alla persona, ex Opere Pie) e oggetto di uno stanziamento governativo (anno 2020) per un suo progettato recupero.

L’associazione ha in affidamento e gestione i 6 ettari di verde circostanti e ogni domenica pomeriggio ne propone appunto la visita (i primi 30-40 minuti) facendo poi seguire la passeggiata vera e propria,

Stavolta, dopo aver visitato prato (con i cisti bianchi fioriti) e bosco (ex castagneto, ora querceto) si andrà per sentiero fino alla non lontana località Olmatello (2 ore fra andata e ritorno).

Il percorso si svolgerà su sentieri e carraie campestri, nel rispetto delle colture in atto. Si passerà dal cosiddetto “bosco degli innamorati” – singolare castagneto di bassa quota e circondato da lembi di bosco naturale con varie peculiarità floristiche – e dalla roverella del vallone di Rio Biscia, la più grande in assoluto (4.30 m di circonferenza per oltre 25 di altezza, con chioma perfetta, mai alterata da potature) di tutto il territorio comunale faentino.

Naturalmente, infine, si ammireranno anche i notissimi pini del’Olmatello, vincolati ai sensi della legge regionale n.2/’77 e già fotografati da Francesco Nonni nel lontano 1907.

Ritrovo ore 15.30 presso la Colonia di Castel Raniero. Durata dell’escursione 2 ore e 30 circa. 5 euro a persona. Nessun obbligo di prenotazione: è richiesta solo la puntualità, un paio di scarponcini (o comunque scarpe comode, da passeggiata) ed un minimo di allenamento.

Per eventuali ulteriori informazioni: 333.7665200.