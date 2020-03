Un accordo con San Pietroburgo per incentivare il turismo russo in tutto il territorio provinciale/regionale. L’assessore al turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini e l’amministratore delegato della società che gestisce l’aeroporto di Rimini, Leonardo Colbucci, nell’ultimo weekend, sono stati in Russia per avviare un nuovo gemellaggio turistico che prevede un accordo di collaborazione per lo sviluppo del turismo dei due Paesi e l’implementazione di voli diretti sull’aeroporto di Rimini.