La diciottenne Claudia Albertini, allieva della scuola di danza ravennate fin da bambina, è stata ammessa alla Rambert School di Londra dove seguirà un percorso di studi universitario dedicato alla danza classica e contemporanea.

Originaria di Cervia, Claudia ha frequentato la scuola diretta da Cinzia Di Pizio.

Seguita dalla direttrice per la parte Classica e dalla Maestra Claudia Bosco per quella Contemporanea, il suo talento è stato riconosciuto più volte da autorevoli maestri con l’assegnazione di prestigiose borse di studio e più recentemente ospite nella compagnia stabile di Malta Żfin per un esperienza a stretto contatto con danzatori professionisti.

Tutto questo, unito alla preparazione raggiunta frequentando i corsi professionali del Ravenna Ballet Studio, le ha permesso di superare gli step necessari per l’accesso alla scuola di oltremanica.

La Rambert School, da sempre alimentata da innovazione e creatività, è oggi una delle scuole più rinomate nel settore della danza professionale e sarà per Claudia un punto di partenza importante nel suo percorso di crescita da danzatrice.