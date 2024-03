La Questura di Ravenna ha predisposto, per i cittadini residenti in provincia, un’apertura straordinaria degli sportelli per la presentazione dell’istanza di rilascio del passaporto nella giornata di domenica 17 marzo, con orario 8.30/13.30 presso la Questura e i Commissariati di Faenza e Lugo.

L’apertura straordinaria è riservata ai cittadini che necessitano del titolo di viaggio per recarsi all’estero con urgenza e con partenza prevista entro il 30 aprile 2024 compreso.

Ogni utente interessato dovrà avere al seguito, oltre ai documenti necessari al rilascio del passaporto (ricevuta del pagamento, contrassegno amministrativo, foto, modulistica ecc. ecc.), la documentazione comprovante i motivi di urgenza.