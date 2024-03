Azione teatrale contro tutte le guerre a Faenza

“Azione contro tutte le guerre” sabato pomeriggio in Piazza del Popolo a Faenza. Performance teatrale ad opera del Teatro Due Mondi nell’ambito del laboratorio Senza Confini, da molti anni frequentato da chiunqque lo desideri alla Casa del Teatro di Faenza.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Overall Rete Multiculturale Faenza. Gli attori in scena, accompagnati dalle parole di Gino Strada, fondatore di Emergency, hanno composto a terra la scritta Stop All Wars. Al termine dell’esibzione si sono alzati, lasciando sull’asfalto giochi, libri, vestiti e altro, rappresentando quello che rimane di una guerra condotta fra le città, come sta avvenendo in Ucraina e in Palestina.

Dopo l’azione teatrale, negli spazi di Faventia Sales, n via San Giovanni Bosco 1, si è tenuta la presentazione del libro e l’inaugurazione della mostra fotografica Dear Palestine, alla presenza dell’autrice Roberta Micagli.

La mostra sarà visitabile fino al 20 marzo.