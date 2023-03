“Siamo alle solite – commentano i consiglieri Giorgia Maiardi e Gabriele Padovani di Area Liberale – l’amministrazione comunale faentina potrebbe vincere il Nobel per annunci e proclami fatti in conferenza stampa ed il Sindaco potrebbe andare nei guinnes dei primati come tagliatore di nastri.

Purtroppo, nella realtà, i fatti non corrispondono ai proclami: il 18 Marzo ci aspettavamo l’attuazione della ristrutturazione dei mercati cittadini di Faenza, annunciata in pompa magna sui giornali con tanto di conferenza stampa ma la realtà è ben diversa”.

I due consiglieri ricordano che “Proprio il giorno prima del taglio del nastro- immaginiamo con molto dispiacere del Sindaco e dell’assessore Fabbri- infatti viene inviata una circolare con la quale si informava gli ambulanti che l’attuazione sarebbe stata rimandata dopo Pasqua senza specificare una data precisa”.

Secondo la ricostruzione di Area Liberale: “Tra i vari motivi, pare che quando si è proceduto all’assegnazione degli stalli, l’amministrazione si sia accorta di non avere tenuto conto, per le misure dei corridoi di passaggio, dei tendaggi dei negozi e delle colonnine dei parcometri”.

“Siamo alle comiche – proseguono i due consiglieri- dopo le “palle gialle” ora si dimenticano che in Piazza delle “erbe” esistono i parcometri ed i tendaggi dei negozi”.

La questione è al centro di un’interpellanza presentata in vista del prossimo consiglio comunale.