Verlicchi (Panificatori Confcommercio): “Lavoriamo per pagare i costi dell’energia”

Il passaggio al nuovo anno è stato contraddistinto dalla chiusura di due forni a Ravenna, a Ponte Nuovo e in via Fiume Abbandonato. Nessuno si è presentato a rilevare l’attività. Il caro bollette sta colpendo duramente. Chi può lavora anche 20 ore al giorno, ma è costretto a lasciare a casa i dipendenti. Chi è a un passo dalla pensione, preferisce ritirarsi. Ma c’è anche chi per anni ha lavorato come pasticcere o panificatore e adesso deve provare a reinserirsi nel mondo del lavoro. Si sperava in una diminuzione delle bollette del gas, ma al momento è solo una speranza per i prossimi mesi.