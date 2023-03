Per l’intera giornata di ieri, presso la sala “Aureliano Amati” del Polo di Tebano, si è svolta la discussione delle tesi ed il conferimento delle Lauree in Viticoltura ed Enologia a 18 studenti che hanno frequentato il corso triennale dell’Università di Bologna. In apertura di giornata, in rappresentanza della società Terre Naldi che ospita il corso presso il Polo di Tebano, ha fatto gli onori di casa Giovanni Carapia. In seguito sono intervenuti Andrea Fabbri, vice sindaco del Comune di Faenza, l’enologo Pierluigi Zama, presidente della Sezione Romagna di Assoenologi, e Martina Laghi, assessore del Comune di Faenza alla Scuola e Formazione.

Le Commissioni giudicanti erano presiedute dalla prof.ssa Giuseppina Paola Parpinello, coordinatrice del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia, e composte dai docenti Giovanni Burgio, Fabio Chinnici, Ilaria Filippetti, Giulio Malorgio, Claudio Marzadori, Fabio Pezzi, Arianna Ricci, Adamo Domenico Rombolà e Andrea Versari. Le discussioni delle tesi di laurea si sono tenuto presso la sala “Aureliano Amati” per il secondo anno consecutivo, dopo che durante la pandemia da Covid per due anni si erano svolte in modalità online, mentre in precedenza si tenevano presso la sala del consiglio comunale di Faenza.

Questo l’elenco dei 18 nuovi laureati: Lorenzo Cavini (relatore prof. Andrea Versari), Pietro Cimatti (relatore prof.ssa Arianna Ricci), Serena Mondani (relatore prof.ssa Ilaria Filippetti), Alessandro Paterlini, (relatore prof.ssa Ilaria Filippetti), Leonardo Lanzoni (relatore prof.ssa Giuseppina Paola Parpinello), Alex Leoni (relatore prof. Giovanni Burgio), Emil Malucelli (relatore prof. Fabio Chinnici), Gianmarco Mancini (relatore prof. Fabio Chinnici), Nicola Minguzzi (relatore prof. Fabio Chinnici), Massimo Berti (relatore prof. Claudio Ciavatta), Stefano Borlenghi (relatore prof. Adamo Domenico Rombolà), Mattia Salatelli (relatore prof. Giulio Malorgio), Matteo Silvestrelli (relatore prof. Adamo Domenico Rombolà), Riccardo Stafuzza (relatore prof. Fabio Pezzi), Davide Pazzi (relatore prof.ssa Giusepina Paola Parpinello), Federico Pellegrini (relatore prof. Giovanni Burgio), Giammarco Profeta (relatore prof. Giovanni Burgio), Paolo Trevisani (relatore prof.ssa Giuseppina Paola Parpinello).