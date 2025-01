L’Assemblea dei Soci, convocata lo scorso mercoledì 18 dicembre, ha eletto presidente per la terza volta consecutiva Antonio Marcelli, assieme ai componenti Michela Bucci, Roberto Carboni, Marco Mastrapasqua, Roberto Panico, Alessandra Pelloni, Stefano Schiumarini. Nella prima riunione di Consiglio, mercoledì 8 gennaio, a Roberto Carboni è stata affidata la vicepresidenza, mentre Stefano Schiumarini e Roberto Panico sono stati eletti rispettivamente segretario e tesoriere.

Nel frattempo è toccato ai Master del nuoto aprire il 2025 di competizioni ufficiali per il Nuoto Sub Faenza e sono subito arrivati risultati da medaglia: 20 ne hanno portate a casa i 12 iscritti al 23° Trofeo Città di Ravenna in vasca lunga da 50 metri nella piscina comunale “Gianni Gambi” che si è svolto sabato e domenica scorsi. Al meeting hanno partecipato 61 società con oltre 600 concorrenti: il Nuoto Sub Faenza ha conquistato l’ottavo posto nella classifica a squadre grazie a 5 ori, 10 argenti e 5 bronzi.

Annamaria Chillemi (categoria M45) ha vinto nei 100 metri farfalla e si è piazzata seconda nei 400 e nei 50 stile libero; Dalia Rinaldi (M30) ha preso la medaglia d’oro nei 400 stile libero e quella d’argento nei 50 stile libero; argento doppio per Claudia Emma Pasi (M40) nei 50 stile libero e nei 50 rana; Veronica Molnar (M50) si è piazzata seconda nei 50 dorso; Gabriella Garavini (M60) ha conquistato il bronzo nei 50 rana, così come Federica Sfogliaferri (M50) nei 100 dorso. In campo maschile ha brillato Stefano Schiumarini (M65) vincitore nei 100 dorso e secondo nei 50 rana e nei 50 stile libero. Ottime anche le prestazioni di Paolo Bertoni (M55) che ha messo al collo la medaglia d’oro nei 50 farfalla e quella d’argento nei 200 stile libero, di Luca Stroppa (M20) primo nei 100 rana poi terzo nei 200 stile libero e nei 50 farfalla, di Emanuele Galafroni (M25) medaglia di bronzo nei 400 stile libero. La decima medaglia d’argento è stata conquistata dalla staffetta, categoria M160, formata da Dalia Rinaldi, Stefano Schiumarini, Emanuele Galafroni ed Annamaria Chillemi, che hanno tutti migliorato il proprio tempo gara, risalendo quindi dal quarto tempo di iscrizione al secondo posto. Il prossimo appuntamento per i Master del Nuoto Sub Faenza è al Campionato regionale Emilia-Romagna Fin il 9 e il 16 febbraio allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Domenica prossima 19 gennaio vedrà i giovanissimi nuotatori Esordientiimpegnati nella 1^ parte del 2° turno del Torneo Invernale Fin alla piscina comunale di Pinarella di Cervia.

Nel settore della pallanuoto sono ancora fermi i campionati, ma le formazioni giovanili hanno svolto allenamenti e disputato gare amichevoli. Domenica 29 dicembre la squadra Under 14 ha ricevuto e battuto i pari età del Carpi. I bambini dell’Acquagoal di Carpi sono poi stati ospiti degli amici di Faenza domenica 5 gennaio, mentre il giorno prima Under 12 e Under 14 si sono misurate in un impegnativo torneo a Carpi. A ripartire per prima sarà la squadra Master che giovedì 16 gennaio alle 21.30 sarà in trasferta alla piscina del Bowling di Ronta contro la Nuotando Cesena. La squadra Esordienti Under 12domenica 19 gennaio alle 9.45 riceverà la De Akker Bologna; nella stessa giornata la squadra Under 17 ospiterà la Nuotando Cesena. La formazione Ragazzi Under 14 deve invece attendere il 16 febbraio, domenica in cui riceverà la Rari Nantes Bologna.