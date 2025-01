Lunedì 13 gennaio, all’Istituto San Giuseppe di Lugo, si è svolto l’evento conclusivo del progetto “pilota” sulla gentilezza, alla presenza di tutte le realtà coinvolte.

L’idea che sta alla base del progetto è quella di far capire che tutti, piccoli e grandi, possono fare qualcosa per gli altri e riuscire a far vedere ai bambini che la gentilezza verso il prossimo, oltre che con il cuore, si può manifestare anche con il lavoro manuale, è stata una “sfida nella sfida” che Confartigianato ha deciso di sostenere fin da subito.

L’iniziativa, cui hanno partecipato la classe V^ dell’Istituto San Giuseppe di Lugo, la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), Confartigianato ed alcuni acconciatori che hanno accettato di prendere parte a questa “prova”, si è sviluppata con gli alunni che hanno assemblato i decori natalizi, che poi sono stati acquistati dagli acconciatori coinvolti per addobbare i loro saloni in occasione delle festività.

Confartigianato ha dato un contributo alla scuola per coprire la spese per il materiale utilizzato dai bambini (in gran parte carta e altri materiali riciclati).

Sono stati raccolti 900 euro, che sono stati donati alla LILT per l’acquisto di due cuffie refrigeranti, dal costo totale di 3600 euro: un gran bel risultato, che ha convinto gli organizzatori ad allargare il progetto ad altre classi e scuole.