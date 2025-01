Terzo appuntamento con “Il Teatro nelle Cra”, la rassegna teatrale nata dalla collaborazione tra Solco Ravenna e Ravenna Teatro, con l’obiettivo di portare il teatro agli anziani ospiti delle strutture residenziali di Ravenna.

Per questo appuntamento lo spettacolo che andrà in scena è “Recital per Due”, di Gianni e Paolo Parmiani, attori noti per i loro testi legati al dialetto. Come sempre ci saranno tre repliche, tutte alle 15.30, in tre diverse strutture: mercoledì 15 gennaio alla Cra Santa Chiara, in via Girotto Guaccimanni; mercoledì 22 gennaio alla Cra Garibaldi, in via di Roma 31; mercoledì 29 alla Cra Galla Placidia, in via Punta Stilo 54.

Lo spettacolo è dedicato alle persone ospiti delle strutture ma è aperto a tutti.

“La collaborazione tra Solco e Ravenna Teatro dura ormai da diversi anni – sottolineano gli organizzatori – e ha già portato alla realizzazione di tante iniziative rivolte alle persone che si trovano nelle strutture residenziali. L’obiettivo è di migliorare la qualità della vita in questi luoghi, ma anche arricchire il linguaggio teatrale con nuovi dialoghi”.

Per informazioni e per la biglietteria dello spettacolo contattare Ravenna Teatro, tel. 0544 36239