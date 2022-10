Nuovo Comitato di Gestione al Capitolo BNI Maioliche

Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza ha rinnovato il Comitato di Gestione come consuetudine con cadenza semestrale.

Il gruppo di imprenditori che negli ultimi 6 mesi è stato guidato dalla Presidente Giulia Belfiori, dal vice Jacopo Cavallo e dal segretario-tesoriere Nicola Passerotti avrà per il prossimo semestre (ottobre 2022 – marzo 2023) come Presidente l’Avv. Sabrina Santandrea, come vice la commercialista Sabrina Gonelli e come segretario-tesoriere il consulente sulla sicurezza del lavoro Lorenzo Savelli.

Il capitolo faentino di BNI al 30 settembre 2022 ha già superato i 6.700.000 euro di fatturato dalla sua costituzione di giugno 2016 e nel 2022 856.000 euro di fatturato generato da oltre 1800 referenze dei 40 membri del capitolo stesso.

L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere).

Nel meeting online di venerdì 7 ottobre vi sarà la presentazione della nuova squadra operativa del Capitolo con la premiazione dei migliori networker del mese di settembre.

Per partecipare ad un incontro tutte le informazioni sono fruibili nel sito e nella pagina facebook:

http://bni-romagna.it/52-romagna-bni–maioliche/it/index https://www..com/bnimaiolichefaenza/