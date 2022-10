Seconda uscita stagionale per l’E-Work Faenza. Turno infrasettimanale che vede Moncalieri ospitare la formazione manfreda.

Cambia starting five coach Ballardini rispetto al turno d’esordio in Sardegna. Questa volta parte in cabina di regia Cupido e Hinriksdottir in posizione di ala piccola.

Primi minuti nel segno delle due statunitensi, Mitchell e Davis che guidano le proprie squadre.

Dopo quattro minuti, problemi di falli per Faenza che deve richiamare Niedzwiedzka in panchina.

Primo vantaggio faentino grazie alla tripla di una Policari appena entrata in campo. Ultimi istanti di frazione caratterizzati dall’intensità difensiva e molteplici chiamate che portano le squadre rapidamente in bonus e a segno solo dalla linea della carità. 17-16.

Secondo quarto che si apre con l’inerzia completamente a favore di Moncalieri, che produce il primo break e si porta sul 22-16. Ma ancora Davis reagisce e mantiene Faenza in partita grazie ad un 2+1.

Moncalieri spinge sull’acceleratore e con due contropiedi piazza il secondo strappo e vola sul +9.

Rientrate dal timeout, dominio totale di Kunaiyi nel pitturato, 6 punti tutti firmati dalla giocatrice nigeriana. Tagliamento colpisce dalla lunga distanza e Hinriksdottir risponde nell’altra metà campo, ma la numero 8 in maglia gialla è scatenata e con i suoi 17 punti in soli due quarti porta Moncalieri a chiudere la metà della gara sul 44-36.

Faenza rientra in campo con la faccia giusta, alza i giri in difesa e si avvicina sempre più alle avversarie. Ottimo impatto della giovanissima Georgieva che recupera palla e lancia Moroni in contropiede, costringendo coach Spanu a chiamare time out per le padroni di casa.

Il tecnico piemontese tocca le corde giuste e Moncalieri allunga di nuovo sul +10 con la solita Tagliamento.

Reazione faentina guidata da Cupido e Policari. Partita ancora apertissima, fine terzo quarto 67-62.

L’ultimo quarto inizia con un botta e risposta tra Tagliamento e Hinriksdottir e tra Tagliamento e Policari. Secondo vantaggio della partita per Faenza a 5 minuti dalla fine che dura solo qualche secondo perché è ancora Westbeld a primeggiare sotto canestro.

Policari non ci sta e con un canestro di tutto talento porta Faenza sull’ 80-81.

Moroni accende Kunaiyi per due volte consecutive, Tagliamento immensa tra canestri e assist, difesa e rubata di Mitchell, Moncalieri ancora in vantaggio a due minuti dalla fine 86-83.

Tagliamento poi firma il punto numero 36 della serata e chiude definitivamente la partita.

Tabellini:

Libertas Moncalieri: Tagliamento 36, Sagerer 5, Cherubini n.e., Landi 3, Reggiani 8, Katshitshi, Westbeld 24, Mitchell 15, Nicora n.e., Jakpa, Giacomelli 3.

E-Work Faenza:

Franceschelli 1, Kunaiyi 21, Moroni 9, Cupido 9, Faustini 13, Georgieva, Hinriksdottir 14, Baldi, Niedzwiedzka, Egwoh 2, Davis 16.