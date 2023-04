Primo punto in Australia per l’Alpha Tauri. La scuderia faentina riesce a beneficiare del caos nell’ultima parte di gara ottenendo la decima piazza e andando ben oltre le aspettative del fine settimana in base alle prestazioni fatte registrare sulla pista. Il primo punto stagionale è firmato Yuki Tsunoda, che ad un certo punto, nei vari momenti concitati delle diverse ripartenze, si è trovato anche quinto, salvo poi scivolare nelle posizioni a causa di una monoposto che ha presentato diverse problematiche nel corso di qualifiche e gara.

Ritirato invece Nyck de Vries, coinvolto anche in un incidente di corsa con la Williams di Logan Sargeant

“È stata una gara molto difficile per noi” ha confessato il direttore tecnico Jody Egginton. “Entrambi i piloti hanno spinto per tirare fuori il massimo dal pacchetto a loro disposizione, ma non siamo riusciti a recuperare terreno. Non abbiamo avuto il passo con ogni mescola e faticavamo a trovare velocità in rettilineo, per cui non siamo riusciti ad attaccare né mantenere la posizione in alcune fasi della corsa. Lasciamo Melbourne con molti dati da analizzare e tanto lavoro da fare per preparare al meglio la prossima gara di Baku”.