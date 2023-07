Le quattro giornate delle Finali dei Campionati Regionali di Categoria in Vasca Lunga andate in scena allo Stadio del Nuoto di Riccione hanno suggellato l’ottima stagione sportiva 2022-2024 in corsia delle atlete e degli atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000 che hanno conquistato 5 medaglie d’argento e 4 di bronzo. La società di Faenza si è significativamente piazzata al 13° posto nella classifica a squadre grazie alle prestazioni dei suoi venti nuotatori qualificati a più di 60 di queste Finali. Ancora una volta ha brillato il “famelico” Alex Gaddoni (categoria Ragazzi) con i suoi secondi posti nei 200 farfalla, nei 400 misti, nei 200 misti e con il suo piazzamento sul terzo gradino del podio nei 100 farfalla. Una medaglia d’argento che luccica è finita al collo della brava Andrea Maltoni (Cadetti) nei 200 metri dorso. Il bronzo è invece stato conquistato da Giada Minelli (Juniores) nei 1.500 stile libero, di Penelope Sangiorgi (Juniores) nei 200 misti e di Filippo Rondinini (Juniores) nei 400 misti. Un bel secondo posto è il piazzamento della staffetta Juniores femminile 4 per 200 metri stile libero composta da Anna Bolzon, Angelica Donati, Benedetta Donati e Giada Minelli. “Tutti i ragazzi hanno dimostrato un ottimo stato di forma – commenta l’allenatore Marco Fregnani -, andando a migliorare sensibilmente i propri primati personali, riuscendo a battere anche diversi record societari”.

Si torna a Riccione, ma cambia lo scenario, che fra qualche giorno sarà il Mare Adriatico: infatti un nutrito gruppo di atleti faentini parteciperà sabato prossimo 29 luglio al Campionato Regionale in Acque Libere. Per loro si tratterà della prima esperienza competitiva in mare sulla distanza del miglio nautico internazionale equivalente a 1.852 metri.

Da domenica per quasi tutti i ragazzi e le ragazze di coach Fregnani scatteranno le vacanze sportive, tranne che per uno. Martedì 1 agosto scatterà nelle piscine del Foro Italico in Roma il Campionato Italiano di Categoria: al momento è qualificato Alex Gaddoni (categoria Ragazzi) nelle gare dei 200 farfalla, 200 misti, 400 misti, ma occorre attendere la compilazione delle classifiche nazionali, che potrebbero garantire l’accesso anche ad altri atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000.

Intanto, andate in archivio le gare stagionali della squadra, Nadia Cerchierini e Leopoldo Liverani parteciperanno ai 16esimi Campionati Mondiali di nuoto Master Fukuoka 2023 che si terranno tra Kumamoto e Kagoshima, sull’isola di Kyushu dal 2 all’11 agosto e in Giappone prevedono la partecipazione di circa 10mila atleti provenienti da almeno 100 Paesi, per dare vita alle competizioni di nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto artistico e nuoto in acque libere.