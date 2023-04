MOTOGP

Si chiude un ottimo fine settimana per il Team Gresini MotoGP che con Alex Marquez trova la pole position e la top5 nella sprint race, ma soprattutto chiude sul podio la domenica di Termas de Rio Hondo, al termine di una gara lunghissima e complicata dalle condizioni meteo.

Terzo posto che permette allo spagnolo di ritrovare il podio 896 giorni dopo quello di Aragon 2020 e di chiudere questo secondo GP della stagione con la quarta posizione nel mondiale.

Prova che da morale anche dall’altro lato del box dove Fabio Di Giannantonio è vivo e lotta per la quinta posizione per gran parte della gara, salvo poi doversi “accontentare” della decima piazza e dei primi 6 punti in classifica.

“Abbiamo fatto una gara intelligente dove era importante rimanere in piedi e fare punti” ha spiegato Marquez. “È stata una gara lunghissima e i risultati che abbiamo portato a casa non solo oggi li avrei firmati prima di partire per l’Argentina. Andiamo via molto soddisfatti, Zarco aveva qualcosa in più nel finale e va bene così. Non mi immaginavo un inizio di stagione così, forse essere quarti in campionato non è la nostra posizione reale, ma intanto miglioriamo giorno dopo giorno e siamo lì”.

MOTO2

Gara bagnata anche quella della Moto2 in Argentina: sono solo 14 i giri disputati proprio a causa delle condizioni meteo, con la pioggia ad abbattersi sopra il circuito di Termas de Rio Hondo. Filip Salač, dopo una buona partenza dalla tredicesima casella della griglia, porta a casa una solida settima posizione e 9 punti che gli garantiscono la quinta posizione nella classifica mondiale.

Partenza difficile invece per Jeremy Alcoba dalla quinta fila: il pilota numero #52 si ritrova ventunesimo alla fine del primo giro, a causa della poca fiducia in queste condizioni difficili. Riesce a riscattarsi sul finale dove recupera e taglia il traguardo 17°.