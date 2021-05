Nuove targhette per il giardino botanico del Museo Malmerendi di Faenza. Saranno inaugurate sabato 22 maggio all’interno di un evento che vedrà sulla facciata del museo installato un nuovo lavoro dello street artist Banco Ittico, che tornerà al Malmerendi dopo aver realizzato i murales che accolgono i visitatori nel parcheggio di via Medaglie d’Oro. Le nuove targhette ideate per rendere più tecnologico il museo sono state ideate dagli studenti dell’ISIA.