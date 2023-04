Nuova sala espositiva a Lugo: inaugurerà con la mostra dedicata a Francesco Baracca

Nuovo spazio espositivo per la città di Lugo nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte, al primo piano del palazzo che si affaccia su piazza Baracca. Il 6 maggio sarà inaugurata la mostra “Come un’onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca”, uno degli appuntamenti che il Comune sta organizzando nell’anno del centenario dell’Aeronautica Militare e nel centesimo anniversario della vittoria di un giovane Enzo Ferrari al circuito del Savio, a Ravenna. Le celebrazioni andranno poi a confluire sulla figura di Francesco Baracca, ripercorrendo la storia prima di tutto visiva, del celebre cavallino rampante. La mostra sarà curata da Massimiliano Fabbri, direttore del Museo Baracca.

La mostra sarà organizzata su 10 temi e vedrà esposti 53 artisti contemporanei