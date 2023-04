Con la consegna dei diplomi si è concluso “Formare chi cura”, il corso di formazione per Assistenti famigliari, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa Liberazione.

Il corso, gratuito, è stato organizzato per rispondere in modo adeguato ai bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie, fornendo l’opportunità formativa e strumenti di informazione e orientamento per il miglioramento delle competenze delle assistenti famigliari.

A quest’ultima edizione hanno partecipato 14 persone (13 donne e 1 uomo), che hanno frequentato per acquisire competenze riguardanti le tecniche e le metodologie per assistere persone anziane e disabili.

A conclusione del percorso è stato effettuato un test finale per il rilascio dell’attestato di partecipazione, che dà diritto all’iscrizione alla banca dati già esistente dello “Sportello Sociale della non autosufficienza”, a disposizione dei cittadini interessati.

L’assessore al Welfare Bianca Maria Manzi: “L’assistenza domiciliare è uno dei tasselli fondamentali delle nostre politiche del welfare, in quanto è uno strumento importante per contrastare la fragilità degli anziani soli e per formare chi si occupa della loro cura. Come Amministrazione comunale riteniamo doveroso impegnarci per fornire gli strumenti utili a migliorare le competenze di chi vuole occuparsi o già si occupa di assistenza domiciliare”.