MarePineta Resort, hotel cinque stelle icona di stile e di eleganza a Milano Marittima, ospita la grande arte internazionale con la mostra “La pineta e il mare – Un viaggio verso l’Infinito” dell’artista coreano Park Eun Sun.

L’esposizione, patrocinata dal Comune di Cervia, sarà inaugurata il prossimo sabato 6 maggio e si terrà nei giardini del MarePineta Resort: è organizzata in collaborazione con la Galleria d’Arte Contini di Venezia e Cortina d’Ampezzo che rappresenta l’artista.

“La mostra conferma la volontà del MarePineta Resort di valorizzare ulteriormente il territorio– spiega Davide Salaroli, amministratore unico di MarePineta Resort – Per noi l’arte e il design sono elementi chiave, che confermano agli ospiti la nostra attenzione verso gli investimenti in cultura attraverso le forme artistiche della bellezza.”

“La sperimentazione dell’artista Park Eun Sun inizia dalla materia che lavora quasi scientificamente, esaltandola e, al medesimo tempo, destrutturandola. La caratteristica fondamentale della sua gestualità contemporanea è proprio quella di imporre una frattura. I marmi e i graniti vengono scolpiti, levigati ed infine spaccati per poi essere ricomposti. Queste crepe sono per l’artista metafora della vita, le cicatrici della sofferenza insita nell’esistenza ma al contempo simbolo di ricostruzione e rinascita. Le sculture di Park Eun Sun creano un percorso artistico di forte impatto visivo: presso il MarePineta Resort saranno installate 14 opere dell’artista coreano: una mostra a cielo aperto che nasce allo scopo di incentivare la rinascita e la fruizione della cultura portando l’arte contemporanea nel quotidiano e nel vivere cittadino. Siamo certi che questa pregevole iniziativa della famiglia Salaroli sia l’inizio di un percorso di sensibilizzazione del loro territorio all’arte contemporanea” – Stefano e Riccarda Contini Galleria d’Arte Contini.

“E’ un grande onore per la città ospitare nel più antico hotel di Milano Marittima la mostra del maestro coreano Park Eun Sun.- dichiara il sindaco di Cervia Massimo Medri– Una splendida fusione di arte e poesia, di cultura orientale e cultura occidentale, altamente evocativa. La forte personalità del maestro ben si coniuga con il grande temperamento che ancora oggi esprime l’hotel MarePineta che, nato come primo hotel della Città Giardino circa 100 anni fa, ha saputo restare al passo con i tempi e ancora oggi è considerato fra i più prestigiosi della località”

Biografia

Park Eun Sun è nato nel 1965 a Mopko in Corea del Sud. La scoperta della pittura arriva molto presto nella vita dell’artista che sogna di diventare un grande pittore. Nel corso degli anni Park Eun Sun partecipa e vince molti concorsi di pittura per ragazzi e i genitori gli concedono così di dedicarsi liberamente all’arte. Trasferitosi a Seoul si iscrive al corso di laurea per diventare insegnante di materie artistiche presso l’Università di Kyung Hee.

L’importanza dedicata alle forme e alla materia lo avvicina allo studio della scultura, portandolo così a cambiare indirizzo di studi presso l’Università di Kyung Hee, passando dalla pittura alla scultura. La scoperta dei materiali passa dall’iniziale uso della creta al marmo e successivamente al granito. Nel 1993 si trasferisce a Pietrasanta (LU), dove prosegue gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Le prime mostre personali si tengono a Firenze nel 1995, a Monaco di Baviera nel 1996 e a Seoul nel 1997. La scultura di Park si sviluppa nel concetto di spazio espresso dalle culture orientali per mezzo dell’abrasione della superficie dove convivono spaccature, squarci e tagli che simboleggiano l’apertura dell’interiorità umana e, nel contempo, la distruzione totale della materia. Park ha esposto in gallerie e musei in Italia (Firenze, Genova, Pietrasanta, Roma, Torino, Verona, Padova, Milano) e all’estero (Belgio, Corea, Francia, Germania, Inghilterra, Lussemburgo, Olanda, Panama, Polonia, Singapore, Stati Uniti e Svizzera). Attualmente la sua attività lavorativa è sita tra l’Europa, la Corea del Sud e le Americhe. Nel 2020 gli è stata conferita la Cittadinanza Onoraria della città di Pietrasanta. Dal 2021 collabora con la Galleria d’arte Contini di Venezia e Cortina d’Ampezzo.