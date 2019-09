Si è conclusa sabato 28 settembre il Festival “Vartalent” che raccoglie i migliori talenti italiani in una kermesse che quest’anno celebra la 10ma edizione. Organizzata dalla Marco Consoli Produzioni, la manifestazione ha scoperto durante il suo percorso tanti giovani artisti che oggi hanno carriere in tutto il mondo.

Giulia Toschi, cantante faentina di 19 anni, si è aggiudicata il primo posto in questa edizione speciale – “Sono emozionata e contentissima di questo risultato” ha commentato “riuscire a convincere gli esperti giurati ed emergere su 16 concorrenti tutti assolutamente bravi e diversi per stile e sonorita’ è stata una grande soddisfazione personale, che mi motiva a seguire il percorso artistico che ho intrapreso oramai da 10 anni con il mio maestro Gabriele Bertozzi. Sono grata a Marco Consoli ed a tutto lo staff per l’organizzazione meravigliosa e per l’accoglienza”.

Proprio Marco Consoli, ideatore e patron della manifestazione, è riuscito a rendere questa edizione un evento da incorniciare: due serate di gala allo storico e prezioso Teatro Sociale di Trento, giochi di luci e ledwall che dominavano una scenografia curata da un esperto floral designer. Niente è stato lasciato al caso.

Giulia Toschi non era l’unica faentina presente: in giuria anche Josip Grabovac, influencer faentino di adozione, uno dei 100 blogger piu’ influenti del panorama internazionale della moda ed è faentina anche la mamma di Sara Geier, vincitrice della scorsa edizione di Vartalent che ha passato il testimone a Giulia.