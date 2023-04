Tutto pronto per questa edizione 2023 di Truck’n’Food, il Festival dello street food che anche quest’anno si terrà nei Giardini Pubblici di via Sante Baldini a Ravenna.

L’evento partirà venerdì 28 aprile, per concludersi il 1° Maggio. Dai grandi classici come gli hamburger di pulled pork e le ribs di Mad For BBQ, a quelli più sofisticati con la chianina e la conta senese di Happy Train, fino ai panini gourmet vegetariani, con il salmone e con la guancia brasata di Vizi e Virtù, il tour gastronomico alla scoperta delle prelibatezze avrà una tappa obbligatoria da Cerquatonna con i suoi arrosticini e fritti ascolani, per poi proseguire con i Burritos di Agriturismo Viaggiante. Il viaggio si sposta verso sud dove troveremo la cucina pugliese di Apulia e le bombette di Regrill, non prima di una tappa toscana dove gustare il panino con maiale affumicato preparato da Sapore Toscano.

Il giro d’Italia nel sapore si sposta nelle grandi isole grazie ai gusti dolci e salati della tradizione siciliana portati a Ravenna per l’occasione da La Sicilia di Serafino e ai piatti tipici sardi in arrivo grazie ad Osteraia. Per non far mancare un tocco esotico ed internazionale al pubblico di Truck’n’Food Festival, ci saranno i ravioli giapponesi Gyoza di Big Blue e la versione irlandese dell’hamburger presentato da Seizeta.

Truck’n’Food Festival non sarà solo cibo, ma anche birra ed intrattenimento musicale: in concomitanza con il festival, si terrà anche il tradizionale concerto del Primo Maggio organizzato da CGIL CISL e UIL ed agli altri appuntamenti musicali in programma.

Si partirà sabato sera con l’appuntamento che vedrà protagonista il consolidato duo formato dallo showman Andrea Barbi e dal cantautore Marco Ligabue: la coppia racconterà tra aneddoti e canzoni le “cronache spettinate di un rocker emiliano”, esplorando e rivivendo le atmosfere e le esperienze che legano i due protagonisti, il tutto condito con tanto rock’n’roll dal sapore emiliano.

Domenica e lunedì si alterneranno Giulia Tosoni, Mr. Cedro, I Cuori di Pietra (tribute band dei Rolling Stones), Tizio, Reverso – Unconventional ’80’s Songs e Honey Dripper – American Roots