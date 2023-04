Il Rally di Romagna MTB e la nuova Gravel Marathon Valle Spluga aprono una nuova strada nella collaborazione tra eventi ciclistici.

Nasce infatti il gemellaggio per lo sviluppo di progetti su entrambi i territori di riferimento, sia in Valchiavenna, in Lombardia, che nell’area intorno a Riolo Terme, in Emilia-Romagna.

Nel concreto, Gravel Marathon Valle Spluga e Rally di Romagna MTB lavorano per portare le loro manifestazioni su nuovi target e su nuovi mercati della comunicazione internazionale, offrendo più occasioni e motivazioni per il cicloturismo e il turismo sportivo; inoltre hanno aperto i propri eventi alla condivisione di alcuni partner per aumentare la loro esposizione ed il loro engagement con il pubblico.

Si parte dalla visione condivisa di un cicloturismo fuoristrada per tutti i gusti, che comprende sia il mondo della mountain bike che quello Gravel con le rispettive filosofie, per estendere e sperimentare novità per la partecipazione ai due eventi.

E così, il Rally di Romagna, storicamente per biker, aggiunge nel 2023 un tour in e-bike di 3 giorni (1-3 giugno 2023) con guida sui sentieri del Rally di Romagna MTB (già in programma dal 31 maggio al 4 giugno, già con oltre 300 iscritti, tra cui il 68% di stranieri). Per info: https://rallydiromagna.com/

A sua volta, la Gravel Marathon Valle Spluga che si svolgerà domenica 17 settembre 2023 sta già accogliendo per questa sua prima edizione le iscrizioni per tutti i 4 percorsi disponibili (“Family” di 31,2 km, corto “Alpe Motta” di 80 km, medio “Montespluga” di 99 km, extreme “Pian dei Cavalli” di 118,8 km) che potranno essere affrontati, oltre che in Gravel, anche in MTB. Il percorso “Family”, in particolare, è dedicato alla famiglia esarà percorribile anche in e-bike. Info e iscrizioni: https://gravelspluga.it/

Con il supporto di ExtraGiro, gli organizzatori dei due eventi daranno ai propri partecipanti, iscritti e amici fidelizzati in questi anni nuove opportunità di divertimento in bicicletta e la l’anteprima sui futuri eventi ispirati a questa visione condivisa e inclusiva tra mountain bike, e-bike e gravel.