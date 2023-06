Nuova antenna Wind al giardino Montessori. Protestano i residenti: raccolte 255 firme

Nuova antenna telefonica nel Giardino Maria Montessori di via Lanzoni. Contro l’installazione però i residenti hanno fatto partire una raccolta firme che in quattro giorni ha già raccolto 255 adesioni. I cittadini lamentano di non essere stati informati e sono contrari al nuovo ripetitore 5G a servizio della rete Wind. Il giardino Montessori si trova a pochi passi da viale Cilla, alle spalle della scuola primaria Ricci e sorge tutt’attorno al parcheggio Antico Lazzaretto, un parcheggio molto utilizzato, 224 posti, gratuiti, a servizio del centro storico. A ridosso dei posti auto in questi giorni era apparso il cantiere, ma nessuno aveva dato molto peso alla novità. Solo una volta venuti a conoscenza dell’obiettivo dei lavori è nata la protesta. Nella petizione, i primi firmatari fanno sapere di essere preoccupati per le “conseguenze per la salute pubblica e per il deturpamento del paesaggio”