Nicolò Benedetti si laurea campione italiano sbandieratori. Il giovane sbandieratore del Rione Giallo ha vinto la finale italiana in Piazza del Popolo al termine di un’intensa giornata di gare. 54,3 il punteggio ottenuto che permette a Benedetti di diventare l’ottavo sbandieratore nella storia di Faenza a laurearsi campione italiano. Nell’edizione precedente la vittoria era andata a Raffaele Rampino, alfiero del Rione Rosso, oggi classificatosi secondo con il punteggio di 52,99. Storica doppietta quindi per gli sbandieratori manfredi. Terzo posto per Fabio Zonari della contrada San Luca, con 52,62 punti. Riccardo Lotti, il terzo rappresentante faentino, vincitore del Singolo 2019 a Faenza a giugno, si è classificato ottavo con 50,89.

Campione italiano nella Grande Squadra, invece, si conferma ancora una volta Città Murata, al successo per la quinta volta consecutiva. 54,49 il punteggio ottenuto dalla compagine di Montagnana, prima davanti al Rione Nero che termina la propria esibizione con 52,65. Gradino più basso del podio per Porta Solestà di Ascoli Piceno, con 52,62. Podio invertito nella classifica dei musici. Vittoria a Porta Solestà (57,45), secondo posto per il Rione Nero faentino (54,01), terzo posto per Città Murata (53,76).