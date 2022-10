A Mezzano, in via Fratelli Cervi al civico 26, il Comune di Ravenna è proprietario di un immobile che, in passato, ha rivestito un’importanza fondamentale per tutto il territorio.

Il Comune di Ravenna è riuscito ad aggiudicarsi il bando pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del PNRR. In particolare, la Missione 5 “Inclusione e coesione” prevede fra l’altro investimenti a favore di percorsi di autonomia per persone con disabilità. Con un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fra i progetti che sono stati ammessi a finanziamento risulta la ristrutturazione dell’abitazione ubicata in via f.lli Cervi 26 a Mezzano da destinare a percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Pertanto la consigliera del PD Gloria Natali ha depositato un’interrogazione al Consiglio comunale di Ravenna per chiedere quali tempi si prevedono per la realizzazione della struttura e quante persone potranno essere accolte.

«Si tratta – dice Natali – di una struttura residenziale che dall’inizio degli anni duemila è stata destinata a cittadini principalmente residenti nel territorio di Mezzano, anziani autosufficienti o adulti in difficoltà segnalati dal Servizio Sociale per i quali non era più possibile prevedere la permanenza presso il proprio domicilio per problemi sociali o strutturali dell’abitazione.

Col tempo la struttura, per continuare ad assolvere la sua funzione, necessitava di alcuni importanti interventi di ripristino e messa a norma degli impianti e per questo da diversi anni è in stato di abbandono.

Ora il Comune di Ravenna è riuscito ad aggiudicarsi le risorse necessarie nell’ambito del PNRR e potremmo finalmente concludere quest’opera così importante per la nostra frazione.»