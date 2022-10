Continua la stagione teatrale presso il Teatro dei Filodrammatici. Questo weekend la Compagnia Il Passaggio porta in scena un grande classico di Eduardo de Filippo: Natale in casa Cupiello, con la regia di Fausto Pollio e aiuto regia di Imma Chello.

Come ogni Natale, Luca Cupiello prepara il suo presepe, nonostante il disinteresse della moglie Concetta e del figlio Tommasino, “Nennillo”, come lo chiama la madre, un giovane apatico che passa gran parte della giornata a dormire e a litigare con lo zio Pasqualino, che lo accusa, a ragion veduta, di ripetuti furti ai suoi danni. L’atmosfera natalizia è resa ancor più pesante dalla crisi matrimoniale di Ninnuccia, altra figlia della coppia, che ha deciso di lasciare il marito Nicolino, agiato commerciante, per stare con Vittorio, il suo amante che, amico di Tommasino, rimedia un invito per il pranzo della Vigilia. E proprio durante il pranzo i due rivali si incontrano e si scontrano, rovinando la festa al povero Luca.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro dei Filodrammatici, viale Stradone 7, Faenza, venerdì 21 e sabato 22 ottobre alle ore 21.00.